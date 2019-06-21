Протести в Грузії: Москва прокоментувала події в Тбілісі, фото — Pirveli

https://racurs.ua/ua/n123440-moskva-prokomentuvala-antyrosiyski-protesty-v-tbilisi.html

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував протести в Тбілісі, які почалися 20 червня. Спікер Путіна назвав акції протесту русофобською провокацією, яка викликає стурбованість Москви.

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Слова Пєскова передає ТАСС.

Це не може не викликати нашої крайньої стурбованості, оскільки були агресивні прояви щодо громадян Росії, — заявив Пєсков.

Він згадав також про загрозу особистій безпеці членів російської делегації на Міжпарламентській асамблеї православ’я.

Пєсков вважає, що «ситуація з „русофобією“ вимагає крайнього засудження», оскільки Грузію регулярно відвідує багато туристів з Росії.

Нагадаємо, що увечері 20 червня багатотисячна акція протесту в Тбілісі переросла в зіткнення з поліцією, коли демонстранти, що вимагають відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, а також глав МВС і служби держбезпеки, спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція відреагувала жорстко, застосувавши проти людей сльозогінний газ, гумові кулі, водомети, акустичні гармати.

Поліція розігнала людей, але згодом вони повернулися. За даними медиків, в результаті сутичок постраждали до 240 людей.

Протести в Тбілісі спалахнули після скандалу на Міжнародної асамблеї православ’я, яка відбувалася в столиці Грузії. Відкрив засідання депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який сів в крісло спікера грузинського парламенту.

Виступ Гаврилова перервали опозиційні депутати, які зажадали від російської делегації залишити парламент. Коли делегація виїжджала з Грузії, її учасників облили водою.