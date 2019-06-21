Во время обстрела боевиков ранения получила жительница одного из сел Донецкой области, фото: naujienos.lt

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Вследствие коварно совершенного боевиками обстрела села Чермалык, расположенного в Волновахском районе Донецкой области, получила осколочное ранение левой ключицы 66-летняя местная жительница.

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Также в этом селе поврежден частный дом, расположенный на улице Первомайской. Обстрел происходил вчера примерно в 23.00. Об этом в своем Фейсбуке сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Женщина госпитализирована в больницу Мариуполя.

Установлено, что обстрел осуществлялся из станкового противотанкового гранатомета, 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23−2 и стрелкового оружия.

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) отмечают, что эти обстрелы свидетельствуют о сознательном нарушении оккупантами всех возможных принципов гуманитарного права и существующих договоренностей, в результате чего страдает гражданское население.

Напомним, недавно во время обстрелов боевиками города Марьинка Донецкой области террористы попали в жилой дом. Раненого хозяина дома из-под завалов достали украинские военнослужащие. Огонь, вероятно, велся со 122-мм гаубицы.