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Під час обстрілу бойовиків поранено жительку одного з сіл Донеччини, фото: naujienos.lt

Жителька Донеччини дістала поранення внаслідок обстрілу бойовиків

21 чер 2019, 15:29
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Внаслідок підступно здійсненого бойовиками обстрілу села Чермалик, розташованого у Волноваському районі Донецької області, отримала осколкове поранення лівої ключиці 66-річна місцева жителька.

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Також у цьому селі пошкоджено приватний будинок, розташований на вулиці Першотравневій. Обстріл відбувався вчора приблизно о 23-й годині. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Жінку госпіталізовано до лікарні Маріуполя.

Встановлено, що обстріл здійснювався зі станкового протитанкового гранатомету, 23-міліметрової спареної зенітної установки ЗУ-23−2 та стрілецької зброї.

Представники України в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) наголошують, що ці обстріли свідчать про свідоме порушення окупантами всіх можливих принципів гуманітарного права та існуючих домовленостей, внаслідок чого страждає цивільне населення.

Нагадаємо, нещодавно під час обстрілів бойовиками міста Мар’їнка Донецької області терористи влучили в житловий будинок. Пораненого господаря будинку з-під завалів дістали українські військовослужбовці. Вогонь, ймовірно, вівся з 122-мм гаубиці.

Джерело: Ракурс


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