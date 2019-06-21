Провокаційний білборд із Кивою, фото: Василь Скороход

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В Одесі розвісили білборди із символікою «Опозиційної платформи — За життя», зображеннями її членів Іллі Киви і Вадима Рабиновича, а також скандальними цитатами із колишніх заяв Киви.

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Численні повідомлення про це з’явилися в соцмережах. Зокрема, фотографії білбордів було опубліковано в Telegram-каналі «Медіа Одеси й області».

На одному з білбордів містяться слова з посту Киви у соцмережі Facebook за 2015 рік: «Була б моя воля, я би розстрілював автобуси Донецьк — Київ і Київ — Донецьк». Тоді він перебував на посаді заступника керівника поліції Донецької області.

Ще на одному білборді в Одесі написано: «Що відчував, коли вбивав ворогів? Чесно скажу: азарт».

Ситуацію прокоментував нардеп від «Опозиційного блоку» Микола Скорик. У соцмережі він написав, що знає, хто причетний до розміщення цих білбордів, і що на такі дії буде відповідна реакція.

Блогер Денис Казанський також прокоментував у Facebook ситуацію з розміщенням провокаційних білбордів в Одесі.

У коментарях під постом Казанського користувачі соцмережі діляться своїми думками стосовно ситуації.

Водночас у прес-службі Киви заявили, що політик не має стосунку до цих білбордів і наразі встановлюється, хто їх розмістив.

Кива цьогоріч бере участь у парламентських виборах, перебуваючи у списку партії «Опозиційна платформа — За життя».

Нагадаємо, вчора Конституційний суд України підтвердив відповідність Основному закону указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів 21 липня.