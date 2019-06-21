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Обмін ув'язненими: Кремль запропонував Зеленському закритий формат переговорів, фото — uspishna-varta.com

Кремль запропонував Зеленському закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими

21 чер 2019, 15:08
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Кремль запропонував Києву закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков при цьому порадив Україні «набратися терпіння».

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Ці заяви спікер президента РФ Путіна зробив на прес-конференції в Москві. Він повідомив, що від Києва і Москви необхідна «двостороння робота, яка не може бути відкритою і публічною».

Всім учасникам процесу з обміну ув’язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням, — заявив Пєсков.

Він вслід за своїм патроном заявив, що у російської сторони є готовність до обміну ув’язненими, однак мусять бути відповідні кроки з українського боку.

У Києві є розуміння необхідності просування в цій сфері, — заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 20 червня президент Росії Володимир Путін не заперечив інформацію щодо ймовірного обміну українського політв’язня Олега Сенцова чи арештованих моряків на головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Останній великий обмін полоненими між Україною і Росією пройшов 27 грудня 2017 року. Президент Зеленський під час виборчої кампанії та в інавгураційній промові зазначав, що повернення полонених є одним з головних завдань його діяльності.

Джерело: Ракурс


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