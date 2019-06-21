Обмен заключенными: Кремль предложил Зеленскому закрытый формат переговоров, фото — uspishna-varta.com

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Кремль предложил Киеву закрыт формат переговоров по обмену заключенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом посоветовал Украине «набраться терпения».

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Эти заявления спикер президента РФ Путина сделал на пресс-конференции в Москве. Он сообщил, что от Киева и Москвы необходима «двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной».

Всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением, — заявил Песков.

Он вслед за своим патроном заявил, что у российской стороны есть готовность к обмену заключенными, однако должны быть и соответствующие шаги с украинской стороны.

В Киеве есть понимание необходимости продвижения в этой сфере, — заявил Песков.

Напомним, что 20 июня президент России Владимир Путин не опроверг информацию относительно вероятного обмена украинской политзаключенного Олега Сенцова или арестованных моряков на главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и Россией прошел 27 декабря 2017 года. Президент Зеленский во время избирательной кампании и в инаугурационной речи отмечал, что возвращение пленных является одной из главных задач его деятельности.