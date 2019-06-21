Михаил Саакашвили, фото: EPP Congress Bonn

https://racurs.ua/n123442-pecherskiy-sud-razyasnil-kakoe-reshenie-prinyal-v-otnoshenii-saakashvili.html

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Печерский районный суд Киева опровергает информацию о якобы принятии решения о предоставлении разрешения лидеру партии «Движение новых сил» экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили участвовать в парламентских выборах.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Саакашвили в своем Фейсбуке заявил, что суд якобы позволил ему баллотироваться на досрочных парламентских выборах.

Печерский суд не предоставлял разрешений Саакашвили участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

В пресс-службе отмечают, что решение об участии лица в парламентских выборах принять может только Центральная избирательная комиссия, своим решением Печерский суд лишь установил факт непрерывного на законных основаниях проживания Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года.

Основаниями были имеющиеся в материалах дела данные и установленные судом обстоятельства, которые не оспаривал представитель отдела миграционной службы, — отмечает пресс-служба суда.

Пять лет непрерывного проживания в Украине являются необходимым условием для регистрации лица кандидатом в народные депутаты.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. В мае этого года Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и восстановил гражданство Саакашвили.

Напомним, сначала экс-президент Грузии заявлял, что не планирует принимать активное участие в политической жизни Украины, однако позже стало известно, что он возглавил избирательный список партии «Движение новых сил».