Михайло Саакашвілі, фото: EPP Congress Bonn

https://racurs.ua/ua/n123442-pecherskyy-sud-roz-yasnyv-yake-rishennya-uhvalyv-stosovno-saakashvili.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва спростовує інформацію про нібито ухвалення рішення щодо надання дозволу лідерові партії «Рух нових сил» екс-президенту Грузії Михайлові Саакашвілі брати участь у цьогорічних парламентських виборах.

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Про це повідомляє прес-служба суду.

Раніше Саакашвілі у своєму Фейсбуці заявив, що суд нібито дозволив йому балотуватися на дострокових парламентських виборах.

Печерський суд не надавав дозволів Міхеілу Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради України, — наголошується в повідомленні прес-служби суду.

У прес-службі зазначають, що рішення щодо участі особи в парламентських виборах ухвалити може лише Центральна виборча комісія, своїм рішенням Печерський суд лише встановив факт безперервного на законних підставах проживання Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року.

Підставами були наявні в матеріалах справи дані та встановлені судом обставини, які не заперечував представник відділу міграційної служби, — наголошує прес-служба суду.

П’ять років безперервного проживання в Україні є необхідною умовою для реєстрації особи кандидатом у народні депутати.

Саакашвілі був позбавлений українського громадянства в липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. У травні цього року Володимир Зеленський скасував указ Порошенка й поновив громадянство Саакашвілі.

Нагадаємо, спочатку екс-президент Грузії заявляв, що не планує брати активної участі в політичному житті України, однак згодом стало відомо, що він очолив виборчий список партії «Рух нових сил».