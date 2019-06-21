Зеленський вирішив боротися з кнопкодавами: до Ради внесено проект закону. Фото: russian.rt.com

https://racurs.ua/ua/n123441-zelenskyy-vyrishyv-borotysya-z-knopkodavamy-do-rady-vneseno-proekt-zakonu.html

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Кнопкодавство у Верховній Раді вирішив побороти президент України Володимир Зеленський, зареєструвавши у парламенті законопроект № 10394, який передбачає внесення змін до низки законів щодо забезпечення персонального голосування народних депутатів.

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Законопроект про кнопкодавство, розроблений командою Зеленського, спрямований на виключення можливості голосування депутатів у віддаленому режимі або «за дорученням».

Інформацію про реєстрацію документа сьогодні було розміщено на сайті Верховної Ради. При цьому невідомо, які саме зміни представлені в даному законопроекті, оскільки його текст поки що не оприлюднено.

Нагадаємо, днями у команді Зеленського заявляли, що законопроект про кнопкодавство передбачатиме кримінальну відповідальність за неперсональное голосування та прогулювання депутатами пленарних засідань.