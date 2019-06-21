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Зеленский решил бороться с кнопкодавами: в Раду внесен проект закона. Фото: russian.rt.com

Зеленский решил бороться с кнопкодавами: в Раду внесен проект закона

21 июн 2019, 14:42
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Кнопкодавство в Верховной Раде решил побороть президент Украины Владимир Зеленский, зарегистрировав в парламенте законопроект № 10394, предусматривающий внесение изменений в ряд законов относительно обеспечения персонального голосования народных депутатов.

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Законопроект о кнопкодавстве, разработанный командой Зеленского, направлен на исключение возможности голосования депутатов в удаленном режиме или «по доверенности».

Информация о регистрации документа сегодня была размещена на сайте Верховной Рады. При этом неизвестно, какие именно изменения представлены в данном законопроекте, поскольку его текст пока что не обнародован.

Зеленский решил бороться с кнопкодавами: в Раду внесен проект закона. Скриншот сайта ВР

Напомним, на днях в команде Зеленского заявляли, что законопроект о кнопкодавстве будет предусматривать уголовную ответственность за неперсональное голосование и прогуливание депутатами пленарных заседаний.

Источник: Ракурс


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