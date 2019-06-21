Провокационный билборд с Кивой, фото: Василий Скороход

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Ракурс

В Одессе развесили билборды с символикой «Оппозиционной платиформы — За жизнь», изображениями ее членов Ильи Кивы и Вадима Рабиновича, а также скандальными цитатами из прежних заявлений Кивы.

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Многочисленные сообщения об этом появились в соцсетях. В частности, фотографии билбордов были опубликованы в Telegram-канале «Медиа Одессы и области».

На одном из билбордов размещены слова из поста Кивы в соцсети Facebook за 2015 год: «Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк». Тогда он находился в должности замначальника полиции Донецкой области.

Еще на одном билборде в Одессе написано: «Что чувствовал, когда убивал врагов? Честно скажу: азарт».

Ситуацию прокомментировал нардеп от «Оппозиционного блока» Николай Скорик. В соцсети он написал, что знает, кто причастен к размещению этих билбордов, и на такие действия будет соответствующая реакция.

Блогер Денис Казанский также прокомментировал в Facebook ситуацию с размещением провокационных билбордов в Одессе.

В комментариях под постом Казанского пользователи соцсети делятся своими мнениями по поводу ситуации.

В пресс-службе Кивы заявили, что политик не имеет отношения к этим билбордам и сейчас устанавливается, кто их разместил.

Кива в этом году принимает участие в парламентских выборах, находясь в списках партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, вчера Конституционный суд Украины подтвердил соответствие Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 21 июля.