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Провокационный билборд с Кивой, фото: Василий Скороход

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк» (ФОТО)

21 июн 2019, 15:20
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В Одессе развесили билборды с символикой «Оппозиционной платиформы — За жизнь», изображениями ее членов Ильи Кивы и Вадима Рабиновича, а также скандальными цитатами из прежних заявлений Кивы.

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Многочисленные сообщения об этом появились в соцсетях. В частности, фотографии билбордов были опубликованы в Telegram-канале «Медиа Одессы и области».

На одном из билбордов размещены слова из поста Кивы в соцсети Facebook за 2015 год: «Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк». Тогда он находился в должности замначальника полиции Донецкой области.

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Фото: Сергей Стерненко / Facebook

Еще на одном билборде в Одессе написано: «Что чувствовал, когда убивал врагов? Честно скажу: азарт».

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Фото: «Медиа Одессы и области»

Ситуацию прокомментировал нардеп от «Оппозиционного блока» Николай Скорик. В соцсети он написал, что знает, кто причастен к размещению этих билбордов, и на такие действия будет соответствующая реакция.

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Скриншот комментария Николая Скорика

Блогер Денис Казанский также прокомментировал в Facebook ситуацию с размещением провокационных билбордов в Одессе.

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Скриншот поста Дениса Казанского

В комментариях под постом Казанского пользователи соцсети делятся своими мнениями по поводу ситуации.

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Скриншот из Facebook

В Одессе развесили билборды с символикой партии «За жизнь» и пожеланием «расстреливать автобусы Киев — Донецк». Скриншот из Facebook

В пресс-службе Кивы заявили, что политик не имеет отношения к этим билбордам и сейчас устанавливается, кто их разместил.

Кива в этом году принимает участие в парламентских выборах, находясь в списках партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, вчера Конституционный суд Украины подтвердил соответствие Основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 21 июля.


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