Протести в Тбілісі: спікер парламенту Грузії пішов у відставку, фото — Reuters

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Протестувальники в Тбілісі досягли першої мети — спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вирішив піти у відставку на тлі акцій протесту в столиці Грузії.

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Про це 21 червня заявив генсек правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія», мер Тбілісі Каха Каладзе на брифінгу в столиці країни.

«Грузинська мрія» з дня приходу до влади впроваджує високий стандарт підзвітності перед суспільством. Ще одним проявом цього високого стандарту є рішення, прийняте сьогодні головою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе. Він іде з посади, — заявив Каладзе.

Під час брифінгу Каладзе звинуватив у заворушеннях на мітингу «безвідповідальні, деструктивні сили».

«Грузинська мрія» підтримає кандидатуру лідера парламентської більшості Арчила Талаквадзе на посаду спікера після відставки Кобахідзе.

Тим часом депутат парламенту Грузії, який організував засідання Асамблеї православ’я, відмовився від мандата. Закарія Куцнашвілі зазначив, що «усвідомлює роздратування» грузинської громадськості і вибачився перед грузинами.

Нагадаємо, що 20 червня кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС Георгія Гахарії і голови парламенту. Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.

Протести в Тбілісі спалахнули після скандалу на Міжнародної асамблеї православ’я, яка відбувалася в столиці Грузії. Відкрив засідання депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який сів в крісло спікера грузинського парламенту. Виступ Гаврилова перервали опозиційні депутати, які зажадали від російської делегації залишити парламент. Коли делегація виїжджала з Грузії, її учасників облили водою.