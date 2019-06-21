Антимонопольний комітет оштрафував туроператора JoinUP на 1,5 млн грн. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n123446-antymonopolnyy-komitet-oshtrafuvav-turoperatora-joinup-na-1-5-mln-grn.html

Ракурс

Туроператор JoinUP («Джоін Ап») оштрафований Антимонопольним комітетом України вдруге за рік. Компанію зобов’язали виплатити 1,5 млн грн за недобросовісну конкуренцію та обман клієнтів.

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Перші штрафні санкції проти компанії було застосовано в січні. Тоді столичне відділення АМКУ стягнуло з фірми 68 тис. грн. Причиною тому стала недостовірна реклама вiд туроператора, в якій компанія називала себе лідером ринку, повідомляє прес-служба комітету.

Сьогодні АМКУ поставив крапку в другому рішенні щодо туроператора JoinUP. За повторний обман клієнтів компанія зобов’язана сплатити штраф у розмірі 1,5 млн грн.

Документи, які має у своєму розпорядженні комітет, підтверджують наявність постраждалих від неправдивої реклами туроператора громадян. У зв’язку з цим сума другого штрафу набагато перевищує попередню.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав про 170 туристів з України, які застрягли на відпочинку в Туреччині та Єгипті. Тоді всі люди скаржилися на затримку рейсів і відсутність нормального ставлення з боку туристичної компанії.