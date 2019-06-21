Під Одесою поховали вбиту Дарину Лук’яненко. Фото: KP.UA

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Ракурс

Убиту Дарину Лук’яненко поховали сьогодні в рідному селі Іванівка в Одеській області.

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Попрощатися з 12-річною дівчинкою, яка була вбита 22-річним місцевим жителем тиждень тому, з’їхалося безліч людей їх сусідніх населених пунктів. Про це сьогодні повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вбивця дівчинки, 22-річний Микола Тарасов, наразі перебуває під вартою, незабаром йому буде обрано запобіжний захід. Хлопцеві загрожує довічне ув’язнення.

Аброськін також додав, що доки в Україні не буде посилено відповідальність за статеві злочини проти дітей, не можна бути впевненим у тому, що подібна трагедія не повториться. Чиновник також нагадав про збір підписів під петицією, в якій потрібно посилити покарання за злочини сексуального характеру проти дітей.

Як відомо, Даша Лук’яненко зникла в Іванівці 13 червня дорогою на танцювальний гурток. Тіло дівчинки знайшли лише 19 червня у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала підозрюваного. Хлопець зізнався, що задушив дівчинку, скинув її тіло у вигрібну яму, а речі спалив.