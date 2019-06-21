Одіозний Ренат Кузьмін. Фото: bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n123451-eks-zastupnyk-genprokurora-chasiv-yanukovycha-renat-kuzmin-balotuietsya-u-radu-vid-partiyi.html

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Ренат Кузьмін, який за часів президентства Віктора Януковича обіймав посаду заступника генпрокурора, балотується у Верховну Раду на дострокових парламентських виборах від партії «Опозиційна платформа — За життя».

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У списку політичної сили олігарха Віктора Медведчука Кузьмін вказаний під № 35. Його зареєстрували кандидатом у нардепи 20 червня, оскільки він протягом останніх п’яти років начебто проживає на території України й не судимий. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Як відомо, в червні 2014 року українські правоохоронці оголосили Кузьміна в розшук. У базі розшуку Міністерства внутрішніх справ зазначається, що Ренат Кузьмін зник у липні 2014 року. Інтерпол відмовився оголошувати Кузьміна в міжнародний розшук.

Генеральна прокуратура підозрює Кузьміна у вчиненні низки тяжких злочинів. Зокрема, в причетності до захоплення земельної ділянки в рекреаційному комплексі «Пуща-Водиця», що в Оболонському районі Києва. Також його звинувачують за ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід або арешт), ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови", ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення).

Нагадаємо, у Печерському районному суді Києва спростовували інформацію про нібито ухвалення рішення щодо надання дозволу лідерові партії «Рух нових сил» екс-президенту Грузії Михайлові Саакашвілі брати участь у цьогорічних парламентських виборах. Раніше екс-голова Одеської ОДА заявив, що суд дозволив йому балотуватися в депутати.