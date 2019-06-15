Вибори-2019: ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом, фото — Апостроф

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Ракурс

Скандально відомому народному депутату Олександру Онищенку Центрвиборчком 15 червня відмовив у реєстрації на дочасних виборах у Раду.

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Про це повідомив у Фейсбук радник голови ЦВК Олександр Остапа.

Олександру Онищенку відмовлено у реєстрації кандидатом у депутати під час засідання ЦВК, — написав Остапа.

Онищенко мав намір балотуватися у 93 окрузі (Київська область). Учора нардеп, який втік з України після відкриття проти нього кримінального провадження, подав документи до ЦВК. Він мав намір йти на позачергові вибори від Соцпартії.

Остапа повідомив, що причиною відмови в реєстрації на виборах стало те, що Онищенко не проживав в Україні п’ять останніх років, а також проблеми зі сплатою застави. Гроші було сплачено за Онищенка Олександра Івановича, натомість реєстрували Онищенка Олександра Романовича.

Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

У липні 2016 року Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.