Александр Скичко, фото: aleksandrskichko

https://racurs.ua/n123499-byvshiy-veduschiy-evrovideniya-budet-ballotirovatsya-v-verhovnuu-radu-ot-slugi-naroda.html

Ракурс

Украинский телеведущий и пародист Александр Скичко, который в 2017 году был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение», проходившего тогда в Киеве, будет баллотироваться в Верховную Раду как представитель политической силы «Слуга народа».

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Об этом Скичко заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Instagram.

Пришло время менять систему! — считает Скичко.

Он будет участвовать в выборах в округе № 197, центром которого является город Канев (Черкасская область). Округ охватывает территорию Золотоношского района, часть Каневского и Черкасского районов.

По информации источников издания Yes Cherkasy, сначала Скичко намеревался выдвигаться в округе № 200 (тоже Черкасская область).

Внеочередные выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, Шестой апелляционный админсуд 21 июня принял решение, которое позволяет участвовать во внеочередных выборах нардепу-беглецу Александру Онищенко. Онищенко длительное время проживал за пределами Украины. В суде он утверждал, что представлял нашу страну на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника.