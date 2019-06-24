На українських зупинках з’являться вбиральні. Фото: OGO KIEV

https://racurs.ua/ua/n123538-na-ukrayinskyh-zupynkah-z-yavlyatsya-vbyralni-foto.html

Ракурс

Українські зупинки громадського транспорту будуть обладнані вбиральнями. Відповідну ідею внесли у проект змін у Державні будівельні норми. Згідно з проектом нові зупинки отримають багато нововведень, серед яких таблиці із схемою та розкладом руху транспорту, а також електронні табло.

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Громадські вбиральні будуть створювати як у рамках нових зупинок, так і під час реконструкції вже наявних. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Очікується, що таке нововведення допоможе вирішити питання з нестачею громадських вбиралень на території українських міст. Для прикладу бажаного проекту Парцхаладзе нагадав про сучасні зупинки громадського транспорту в Астані.

У місті всі зупинки є заскленими, мають зручну зону очікування та облаштовані доступними вбиральнями.

Зазначимо, що Державні будівельні норми (ДБН) є обов’язковими для виконання при проектуванні нових та реконструкції наявних будівель відповідно до їхнього призначення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Дубаї планують побудувати високошвидкісну канатну дорогу зі швидкістю руху 150 км/год.