На украинских остановках появятся туалеты (ФОТО)

https://racurs.ua/n123538-na-ukrainskih-ostanovkah-poyavyatsya-tualety-foto.html

Ракурс

Украинские остановки общественного транспорта будут оборудованы туалетами. Соответствующую идею внесли в проект изменений в Государственные строительные нормы. Согласно проекту, новые остановки получат много нововведений, среди которых таблицы со схемой и расписанием движения транспорта, а также электронные табло.

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Общественные туалеты будут создавать как в рамках новых остановок, так и при реконструкции уже имеющихся. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Ожидается, что такое нововведение поможет решить вопрос с нехваткой общественных туалетов на территории украинских городов. В качестве примера желаемого проекта Парцхаладзе напомнил о современных остановках общественного транспорта в Астане.

В городе все остановки являются застекленными, имеют удобную зону ожидания и оснащены доступными туалетами.

Отметим, что Государственные строительные нормы (ДБН) являются обязательными для исполнения при проектировании новых и реконструкции имеющихся зданий в соответствии с их назначением.

Как ранее сообщал «Ракурс» в Дубае планируют построить высокоскоростную канатную дорогу со скоростью движения 150 км/ч.