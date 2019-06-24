Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На украинских остановках появятся туалеты (ФОТО)

На украинских остановках появятся туалеты (ФОТО)

24 июн 2019, 15:42
999

Украинские остановки общественного транспорта будут оборудованы туалетами. Соответствующую идею внесли в проект изменений в Государственные строительные нормы. Согласно проекту, новые остановки получат много нововведений, среди которых таблицы со схемой и расписанием движения транспорта, а также электронные табло.

Loading...

Общественные туалеты будут создавать как в рамках новых остановок, так и при реконструкции уже имеющихся. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Ожидается, что такое нововведение поможет решить вопрос с нехваткой общественных туалетов на территории украинских городов. В качестве примера желаемого проекта Парцхаладзе напомнил о современных остановках общественного транспорта в Астане.

Остановки будущего в Украине. Фото: Facebook

В городе все остановки являются застекленными, имеют удобную зону ожидания и оснащены доступными туалетами.

Отметим, что Государственные строительные нормы (ДБН) являются обязательными для исполнения при проектировании новых и реконструкции имеющихся зданий в соответствии с их назначением.

Как ранее сообщал «Ракурс» в Дубае планируют построить высокоскоростную канатную дорогу со скоростью движения 150 км/ч.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Правительство Гройсмана увеличило зарплаты госслужащим: стало известно, сколько будут получать мэры городов и главы ОГА

Кабинет министров увеличил должностной оклад мэров городов, глав областных государственных администраций, руководителей областных и районных советов. Зарплаты повышены и специалистам органов местного самоуправления

Новости Украины
17:54

Внеочередные выборы: «Самопомощь» и «Голос» возобновят переговоры по непротивостоянию на мажоритарных округах — Садовой

Партии «Самопомощь» и «Голос» после регистрации кандидатов в мажоритарных округах возобновят переговоры по непротивостоянию. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой

Новости Украины
16:18
Новости партнеров
Загрузка...