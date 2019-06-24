Владимир Арьев, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n123537-samorazrushenie-pase-nachalos-arev.html

Ракурс

Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Лидиан Мори Паскье допустила грубое нарушение регламента.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев.

По словам Арьева, речь идет о своевольном изменении повестки дня, когда голосование показывало, что не было достаточного количества голосов.

Такой откровенной наглости я не помню за все шесть с половиной лет работы ПАСЕ, — подчеркивает Арьев.

Арьев отмечает, что после того, как он указал на это нарушение, президент ПАСЕ его признала, однако отказалась исправлять.

Саморазрушение ПАСЕ началось, — отмечает Арьев.

По его словам, члены украинской делегации обратились в регламентный комитет и требуют отстранения Мори Паскье от ведения сессии из-за зафиксированого нарушения.

Сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность, — отмечает народный избранник.

Сегодня на заседании ПАСЕ в Страсбурге рассматривают новые правила применения санкции. Таким образом, у России может появиться шанс вернуть себе право голоса в этой организации.

Море Паскье сегодня объявила, что с учетом количества ораторов и поправок заседания ПАСЕ может «затянуться до полуночи».

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла два пророссийские решения относительно уплаты взносов и катастрофы MH17.