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Владимир Арьев, фото: «Громадське»
Саморазрушение ПАСЕ началось — Арьевhttps://racurs.ua/n123537-samorazrushenie-pase-nachalos-arev.htmlРакурс
Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Лидиан Мори Паскье допустила грубое нарушение регламента.
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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев.
По словам Арьева, речь идет о своевольном изменении повестки дня, когда голосование показывало, что не было достаточного количества голосов.
Такой откровенной наглости я не помню за все шесть с половиной лет работы ПАСЕ, — подчеркивает Арьев.
Арьев отмечает, что после того, как он указал на это нарушение, президент ПАСЕ его признала, однако отказалась исправлять.
Саморазрушение ПАСЕ началось, — отмечает Арьев.
По его словам, члены украинской делегации обратились в регламентный комитет и требуют отстранения Мори Паскье от ведения сессии из-за зафиксированого нарушения.
Сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность, — отмечает народный избранник.
Сегодня на заседании ПАСЕ в Страсбурге рассматривают новые правила применения санкции. Таким образом, у России может появиться шанс вернуть себе право голоса в этой организации.
Море Паскье сегодня объявила, что с учетом количества ораторов и поправок заседания ПАСЕ может «затянуться до полуночи».
Напомним, сегодня ПАСЕ приняла два пророссийские решения относительно уплаты взносов и катастрофы MH17.
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