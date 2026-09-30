США заявили о выходе из антикоррупционного органа Совета Европы. Фото:

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США офіційно вийшли з антикорупційного органу Ради Європи.

Рада Європи 29 вересня заявила, що американці офіційно повідомили її про вихід із Групи держав проти корупції (GRECO). Європейці назвали Сполучені Штати «цінним учасником» GRECO. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на заяву РЄ.

GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами в майбутньому задля спільних зусиль із запобігання корупції, зміцнення доброчесності й дотримання верховенства права, — йдеться в заяві.

Рішення про вихід Штатів з GRECO вже підтвердив Державний департамент США. У відомстві заявили, що участь країни, яка передбачає щорічний фінансовий внесок — «не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США».

Ера виписування порожніх чеків міжнародним бюрократіям завершилася, — зазначили там.

У Держдепі додали, що наразі Сполучені Штати надають пріоритет іншим, більш продуктивним інструментам боротьби з корупцією. Серед них — візові обмеження, санкції та кримінальні розслідування корупційних схем.

Як відомо, починаючи з 1991 року, за весь час існування організації, з її складу вийшли лише дві країни — Російська Федерація та Білорусь.

Нагадаємо, в липні Болгарія вийшла з «Коаліції охочих». Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев тоді заявив, що країна не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. Він наголосив, що завершити російсько-українську війну потрібно завдяки дипломатії.

Джерело: Associated Press