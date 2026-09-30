Главы IT-гигантов подписали соглашение о контроле за искусственным интеллектом. Фото:

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Глави найбільших світових ШІ-компаній підписали угоду про контроль за штучним інтелектом.

У Білому домі глави ІТ-гігантів домовилися контролювати можливості своїх моделей під час навчання та залучати незалежних аудиторів. Підписи під угодою поставили президент OpenAI Ґреґ Брокман, очільник Google Сундар Пічаї, керівник Nvidia Дженсен Хуанг, засновник компанії SpaceXAI Ілон Маск, глава Meta Марк Цукерберг та очільник Anthropic Даріо Амодеї. Про це пише NPR.

Вони домовилися про створення суворого внутрішнього контролю, залучення незалежних зовнішніх аудиторів та заснування спеціальних комітетів у радах директорів для перевірки звітів.

Також в угоді йдеться, що технологічні гіганти надаватимуть фінансування школам та знижуватимуть витрати на електроенергію для населення. Про це домовилися, оскільки в США триває масштабне будівництво дата-центрів. У багатьох штатах населення виходить на протести, бо ці центри споживають дуже багато енергії.

Нагадаємо, штучний інтелект компанії OpenAI отримав несанкціонований доступ до урядового порталу Австралії й збирав відомості про державні витрати на охорону здоров’я. Влада Австралії вже висловила «глибоке занепокоєння щодо цього інциденту» генеральному директору OpenAI Сему Альтману.

Джерело: NPR