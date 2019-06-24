Володимир Ар’єв, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n123537-samoruynuvannya-parie-pochalosya-ariev.html

Ракурс

Президент парламентської асамблеї Ради Європи Лідіан Морі Паск‘є допустила грубе порушення регламенту.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член української делегації в ПАРЄ народний депутат Володимир Ар'єв.

За словами Ар'єва, йдеться про свавільну зміну порядку денного, коли голосування показувало, що не було достатньої кількості голосів.

Такого відвертого нахабства я не пам‘ятаю за всі шість з половиною років роботи ПАРЄ, — наголошує Ар'єв.

Ар'єв зазначає, що після того, як він вказав на це порушення, президент ПАРЄ його визнала, однак відмовилася виправляти.

Саморуйнування ПАРЄ почалося, — наголошує Ар'єв.

За його словами, члени української делегації звернулися до регламентного комітету й вимагають відсторонення Морі Паск'є від ведення сесії через зафіксоване порушення.

Зараз побачимо, як європейські принципи діють тоді, коли сильно кортить застосувати політичну доцільність, — зазначає народний обранець.

Сьогодні на засіданні ПАРЄ в Стразбурзі розглядають нові правила застосування санкції. Таким чином, у Росії може з’явитися шанс повернути собі право голосу в цій організації.

Морі Паск'є сьогодні оголосила, що з урахуванням кількості ораторів і поправок засідання ПАРЄ може «затягнутися до опівночі».

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ ухвалила два проросійських рішення щодо сплати внесків і катастрофи MH17.