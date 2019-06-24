Конфлікт ПЦУ та Філарета: синод підпорядкував Епіфанію усі парафії Києва, фото — Фейсбук Епіфанія

https://racurs.ua/ua/n123536-synod-pcu-pidporyadkuvav-epifaniu-usi-parafiyi-kyieva-i-zalyshyv-v-cerkvi-filareta.html

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У Софії Київській 24 червня відбулося засідання Синоду Православної церкви України (ПЦУ). На нього не прийшов почесний патріарх Філарет, повідомляє прес-служба ПЦУ.

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Синод обговорив збори за участі трьох архієреїв та мирян, які відбулися 20 червня у Володимирському соборі Києва, та ухвалив декілька екстраординарних рішень.

Зокрема митрополиту Київському і всієї України Епіфанію відтепер підпорядковано всі парафії та монастирі столиці, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату і згідно рішення Помісного собору УПЦ КП (15 грудня 2018 р.) та Об'єднавчого собору (15 грудня 2018 року) перейшли у склад ПЦУ.

Крім того, двох священиків ПЦУ (Іоасафа, митрополита Білгородського і Обоянського, та Петра, єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії) з 24 червня виключено зі складу єпископату. Це здійснено за їхню «активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі, свідоме противлення соборним рішенням».

В ПЦУ визначили, що скликане Філаретом зібрання не мало жодних повноважень на ухвалення рішень, зокрема, щодо рішень Помісного собору УПЦ КП, оскільки вони після підписання президією Собору на чолі з Філаретом відразу вступили в дію.

Синод констатував, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, але втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

В Епіфанія наголосили, що на діяльність ПЦУ, яка створена на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, не можуть впливати рішення, ухвалені від імені УПЦ КП.

Нагадаємо, що патріарх Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Філарет 20 червня провів так званий Собор УПЦ КП, на якому заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Крім того, його учасники відкинули Томос, оскільки він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Філарет і члени його Собору також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.