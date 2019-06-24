Оформлення паспортів та документів в Україні стане дорожчим. Фото: Kidsmark

https://racurs.ua/ua/n123535-oformlennya-pasportiv-ta-dokumentiv-v-ukrayini-stane-dorojchym-tablycya.html

Ракурс

В Україні зросте вартість оформлення документів з 1 липня. До адміністративних послуг, вартість яких буде підвищено, входить оформлення паспорту громадянина України, закордонного паспорту, а також біометричних посвідок для іноземців.

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Підвищення не більше як на 30% відбудеться згідно з постановою Кабміну 24.04.2019 № 371371 «Про внесення змін у додаток до Постанови КМУ від 2 листопада 2016р. № 770».Про це повідомляє прес-служба Міграційної служби.

Ті громадяни, які оплатили адміністративних збір для отримання послуги, але не оформили документи до 30 червня, повинні будуть здійснити доплату.

Підвищення вартості оформлення документів відбувається вперше з 2016 року. Очікується, що вища ціна за послуги збільшить надходження до місцевих бюджетів на 200 млн грн. Кошти планують спрямувати на виконання місцевих програм.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, скільки українців на тимчасово окупованих територіях захотіли отримати російський паспорт. Таких нарахували вже понад 8 тис. осіб.