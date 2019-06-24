Зеленський звільнив очільника Головного управління СБУ в Криму

Володимир Зеленський, фото: WorldProNews

https://racurs.ua/ua/n123534-zelenskyy-zvilnyv-ochilnyka-golovnogo-upravlinnya-sbu-v-krymu.html

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Президент України Володмир Зеленський звільнив очільника Головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Автономній республіці Крим Олександра Шмітька.

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Про це йдеться в указі Зеленського № 424/2019 від 24 червня, опублікованому на сайті Адміністрації президента.

На цю посаду Шмітько був призначений попереднім президентом України Петром Порошенком указом № 167 від 15 червня 2018 року.

Раніше Зеленський звільнив двох заступників голови СБУ (Олега Фролова та Владислава Косинського) та начальників управлінь спецслужби у Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ Івана Баканова. У середині червня Баканов підтвердив інформацію, котра потрапила до ЗМІ, про те, що в його дружини є російське громадянство. За словами чиновника, громадянство сусідньої держави його дружина отримала, навчаючись у розташованому на території Росії виші в момент розпаду Радянського Союзу.