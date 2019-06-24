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Владимир Зеленский, фото: WorldProNews

Зеленский уволил руководителя Главного управления СБУ в Крыму

24 июн 2019, 14:50
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Александра Шмитько.

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Об этом говорится в указе Зеленского № 424/2019 от 24 июня, опубликованном на сайте администрации президента.

На эту должность Шмитько был назначен предыдущим президентом Украины Петром Порошенко указом № 167 от 15 июня 2018 года.

Ранее Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ (Олега Фролова и Владислава Косинского) и начальников управлений спецслужбы в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова. В середине июня Баканов подтвердил информацию, которая попала в СМИ, о том, что у его жены есть российское гражданство. По словам чиновника, гражданство соседнего государства его жена получила, обучаясь в расположенном на территории России вузе в момент распада Советского Союза.

Источник: Ракурс


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