Зеленский уволил руководителя Главного управления СБУ в Крыму

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Владимир Зеленский, фото: WorldProNews
Зеленский уволил руководителя Главного управления СБУ в Крымуhttps://racurs.ua/n123534-zelenskiy-uvolil-rukovoditelya-glavnogo-upravleniya-sbu-v-krymu.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Александра Шмитько.
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Об этом говорится в указе Зеленского № 424/2019 от 24 июня, опубликованном на сайте администрации президента.
На эту должность Шмитько был назначен предыдущим президентом Украины Петром Порошенко указом № 167 от 15 июня 2018 года.
Ранее Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ (Олега Фролова и Владислава Косинского) и начальников управлений спецслужбы в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
Напомним, 22 мая Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова. В середине июня Баканов подтвердил информацию, которая попала в СМИ, о том, что у его жены есть российское гражданство. По словам чиновника, гражданство соседнего государства его жена получила, обучаясь в расположенном на территории России вузе в момент распада Советского Союза.
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