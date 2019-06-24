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Изнасилование 15-летней девушки произошло в Умани, фото — Фейсбук В.Аброськина

Очередное преступление против детей: в Умани изнасиловали 15-летнюю девушку

24 июн 2019, 14:49
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В Украине произошло очередное преступление, совершенное против ребенка. В Умани 24 июня изнасиловали 15-летнюю девушку.

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Об этом в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Только что неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девочку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девочка без сознания, — написал Аброськин.

Он добавил, что на розыск преступника подняли личный состав полиции Черкасской области.

Это не первое такое преступление, которое произошло в Украине в последнее время. В Одесской области погибла 12-летняя Дарья Лукьяненко. Тело девочки нашли в выгребной яме во дворе соседей. Полиция в тот же день задержала 22-летнего подозреваемого. Парень признался, что убил девочку. Следствие считает, что преступление было совершено на сексуальной почве.

В воскресенье, 23 июня, в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасиловать 12-летнего ребенка. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей.

Ублюдки издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается — чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта № 6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей, — написал Аброськин в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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