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етиция о химической кастрации за педофилию собрала необходимые 25 тыс. подписей

Петиция о химической кастрации за педофилию собрала необходимые 25 тыс. подписей

22 июн 2019, 13:32
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Петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 25 тыс. подписей, которые необходимы для рассмотрения инициативы парламентом.

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Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады. В петиции речь идет о необходимости принятия законопроекта № 6607, который предусматривает введение химической кастрации за педофилию.

Среди нововведений, направленных на защиту детей, в проекте закона значится:

  • ужесточение ответственности за сексуальное насилие в отношении детей;
  • создание единого реестра лиц, совершивших половые преступления в отношении детей, с целью их недопуска к работе в детских учреждениях. Доступ к реестру будет у правоохранителей и Министерства юстиции, а руководителям детских учреждений предоставят право на получение информации из реестра;
  • химическая кастрация для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против детей и получивших засвидетельствованный психиатрами диагноз — педофилия. Эта мера предусматривает введение в организм временно действующих медпрепаратов, снижающим половое влечение.

Петиция о химической кастрации за педофилию собрала необходимые 25 тыс. подписей. Скриншот сайта ВР

Напомним, накануне в селе Ивановка Одесской области похоронили убитую 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Она пропала 13 июня в родном селе по дороге на танцевальный кружок. Тело девочки нашли спустя неделю в выгребной яме во дворе соседей. Полиция в тот же день задержала 22-летнего подозреваемого. Парень признался, что убил девочку. Следствие считает, что преступление было совершено на сексуальной почве.

Источник: Ракурс


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