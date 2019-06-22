етиция о химической кастрации за педофилию собрала необходимые 25 тыс. подписей

https://racurs.ua/n123474-peticiya-o-himicheskoy-kastracii-za-pedofiliu-sobrala-neobhodimye-25-tys-podpisey.html

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Петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 25 тыс. подписей, которые необходимы для рассмотрения инициативы парламентом.

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Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады. В петиции речь идет о необходимости принятия законопроекта № 6607, который предусматривает введение химической кастрации за педофилию.

Среди нововведений, направленных на защиту детей, в проекте закона значится:

ужесточение ответственности за сексуальное насилие в отношении детей;

создание единого реестра лиц, совершивших половые преступления в отношении детей, с целью их недопуска к работе в детских учреждениях. Доступ к реестру будет у правоохранителей и Министерства юстиции, а руководителям детских учреждений предоставят право на получение информации из реестра;

химическая кастрация для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против детей и получивших засвидетельствованный психиатрами диагноз — педофилия. Эта мера предусматривает введение в организм временно действующих медпрепаратов, снижающим половое влечение.

Напомним, накануне в селе Ивановка Одесской области похоронили убитую 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Она пропала 13 июня в родном селе по дороге на танцевальный кружок. Тело девочки нашли спустя неделю в выгребной яме во дворе соседей. Полиция в тот же день задержала 22-летнего подозреваемого. Парень признался, что убил девочку. Следствие считает, что преступление было совершено на сексуальной почве.