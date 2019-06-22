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Скандал со SkyUp: фигурирующая в деле против лоукостера женщина им не летала и не подавала иск. Фото: epravda.com.ua

Скандал со SkyUp: фигурирующая в деле против лоукостера женщина им не летала и не подавала иск

22 июн 2019, 12:49
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Скандал со SkyUp получил продолжение: журналисты разыскали женщину, которая фигурирует в деле о приостановлении лицензии авиаперевозчика в качестве истца.

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Жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая якобы была «недовольной клиенткой», начавшей судебное разбирательство с лоукостером, заявила, что никогда не пользовалась услугами этой компании и не подавала иск. Об этом сообщили «Схемы».

Женщина уверяет, что ни имеет никакого отношения к судебным разбирательствам со SkyUp. Она временно не работаю и на отдых за границу не летает.

Пасенко также рассказала журналистам, что написала заявление в полицию о том, что не подавала иск в суд и никогда не летала рейсами авиакомпании. По данным издания, заявление женщины приняли и зарегистрировали.

Согласно постановлению Барышевского райсуда, основанием для приостановления лицензии авиакомпании стало «систематическое невыполнение обязательств перед клиентами» и задержка рейсов.

Ранее «Ракурс» писал о том, что суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp. Не запрещено компании только «осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров авиатранспортом до момента завершения спора».


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