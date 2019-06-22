Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Скандал зі SkyUp: жінка-фігурант справи проти лоукостера ним не літала і не подавала позову. Фото: epravda.com.ua

Скандал зі SkyUp: жінка-фігурант справи проти лоукостера ним не літала і не подавала позову

22 чер 2019, 12:49
999

Скандал зі SkyUp отримав продовження: журналісти розшукали жінку, яка фігурує у справі про призупинення ліцензії авіаперевізника як позивач.

Loading...

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка нібито була «невдоволеною клієнткою», що позивалася до лоукостера, заявила, що ніколи не користувалася послугами цієї компанії і не подавала позову. Про це повідомили «Схеми».

Жінка запевняє, що не має жодного відношення до судової тяганини зі SkyUp. Вона тимчасово не працює і на відпочинок за кордон не літала.

Пасенко також розповіла журналістам, що написала заяву до поліції про те, що не подавала позову до суду і ніколи не літала рейсами авіакомпанії. За даними видання, заяву жінки прийняли і зареєстрували.

Згідно з постановою Баришівського райсуду, підставою для призупинення ліцензії авіакомпанії стало «систематичне невиконання зобов’язань перед клієнтами» і затримка рейсів.

Раніше «Ракурс» писав про те, що суд призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp. Не заборонено компанії лише «здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів авіатранспортом до моменту завершення спору».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кнопкодавство в Раді: Зеленський пропонує карати нардепів багатотисячними штрафами

Стали відомі деталі законопроекту щодо протидії кнопкодавству, який подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Він пропонує штрафувати депутатів Верховної Ради

Юридичні новини
12:10

Протести в Тбілісі поновилися, під будівлею парламенту зібралися тисячі активістів (ФОТО, ВІДЕО)

У п’ятницю, 21 червня, в грузинській столиці поновилися акції протесту. Активісти знову прийшли під будівлю парламенту, вимагають відставки керівників силових відомств

Світові новини
20:08   21 чер
Новини партнерів
Загрузка...