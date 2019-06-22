Скандал зі SkyUp: жінка-фігурант справи проти лоукостера ним не літала і не подавала позову. Фото: epravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123473-skandal-zi-skyup-jinka-figurant-spravy-proty-loukostera-nym-ne-litala-i-ne-podavala-pozovu.html

Ракурс

Скандал зі SkyUp отримав продовження: журналісти розшукали жінку, яка фігурує у справі про призупинення ліцензії авіаперевізника як позивач.

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Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка нібито була «невдоволеною клієнткою», що позивалася до лоукостера, заявила, що ніколи не користувалася послугами цієї компанії і не подавала позову. Про це повідомили «Схеми».

Жінка запевняє, що не має жодного відношення до судової тяганини зі SkyUp. Вона тимчасово не працює і на відпочинок за кордон не літала.

Пасенко також розповіла журналістам, що написала заяву до поліції про те, що не подавала позову до суду і ніколи не літала рейсами авіакомпанії. За даними видання, заяву жінки прийняли і зареєстрували.

Згідно з постановою Баришівського райсуду, підставою для призупинення ліцензії авіакомпанії стало «систематичне невиконання зобов’язань перед клієнтами» і затримка рейсів.

Раніше «Ракурс» писав про те, що суд призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp. Не заборонено компанії лише «здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів авіатранспортом до моменту завершення спору».