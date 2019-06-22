Кнопкодавство в Раді: Зеленський пропонує карати нардепів багатотисячними штрафами. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123472-knopkodavstvo-v-radi-zelenskyy-proponuie-karaty-nardepiv-bagatotysyachnymy-shtrafamy.html

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Кнопкодавству у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський пропонує протидіяти шляхом запровадження багатотисячних штрафів.

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Розслідуванням справ стосовно нардепів, порушених за неперсональне голосування, має займатися Державне бюро розслідувань (ДБР). Деталі пропонованих змін розкрито в пояснювальній записці до президентського законопроекту № 10394 щодо протидії кнопкодавству, який було внесено до парламенту напередодні.

Зокрема, Зеленський пропонує накладати на депутатів, упійманих на кнопкодавстві, штрафи у розмірі від 3 до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що наразі становить від 51 до 85 тис. грн.

Також наголошує, що кнопкодавство «суперечить природі закріпленого в Конституції України представницького мандату нардепа», а також загрожує скасуванням законів, ухвалених шляхом неперсонального голосування.

Президентський законопроект визначений як невідкладний для його позачергового розгляду у Верховній Раді. Наразі документ спрямовано до профільного комітету ВР.

Нагадаємо, що раніше в команді Зеленського повідомили, що законопроект про кнопкодавство передбачає кримінальну відповідальність, зокрема й за прогулювання пленарних засідань у Раді.