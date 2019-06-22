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Кнопкодавство в Раде: Зеленский предлагает наказывать нардепов многотысячными штрафами. Фото: Радіо Свобода

Кнопкодавство в Раде: Зеленский предлагает наказывать нардепов многотысячными штрафами

22 июн 2019, 12:10
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Кнопкодавству в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский предлагает противодействовать путем введения многотысячных штрафов.

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Расследованием дел в отношении нардепов, начатых по факту неперсонального голосования, должно заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). Детали предлагаемых изменений раскрыты в пояснительной записке к президентскому законопроекту № 10394 о противодействии кнопкодавству, который был внесен в парламент накануне.

В частности, Зеленский предлагает налагать на депутатов, уличенных в кнопкодавстве, штрафы в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет от 51 до 85 тыс. грн.

Также отмечает, что кнопкодавство «противоречит природе закрепленного в Конституции Украины представительского мандата нардепа», а также грозит отменой законов, принятых путем неперсонального голосования.

Президентский законопроект определен как неотложный для его внеочередного рассмотрения в Верховной Раде. Сейчас документ направлен в профильный комитет ВР.

Напомним, что ранее в команде Зеленского сообщили, что законопроект о кнопкодавстве предусматривает уголовную ответственность, в том числе за прогуливания пленарных заседаний в Раде.

Источник: Ракурс


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