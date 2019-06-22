Против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел: экс-президент гордится этим. Фото: Українська політика

https://racurs.ua/n123471-protiv-poroshenko-vozbujdeno-neskolko-ugolovnyh-del-eks-prezident-gorditsya-etim.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, прокомментировал заведенные в отношении него в последнее время уголовные производства. Он заявил, что гордится каждым из них.

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Соответствующее заявление Порошенко обнародовано пресс-службой его политической силы «Европейская солидарность».

Первое уголовное производство в отношении Порошенко было открыто по факту его приказа о контрнаступлении на Донбассе. Экс-президент считает, что именно благодаря этому приказу в свое время были освобождены 2/3 оккупированной территории Донецкой области. Он также заявил, что уголовное производство за этот приказ для него равно получению ордена «За заслуги» III степени.

Основанием для возбуждения второго уголовного производства послужил приказ Порошенко об отправке группы кораблей ВМС Украины из Одессы на ротацию по обеспечению защиты побережья Азовского моря в Мариуполе. Бывший глава государства утверждает, что оно было начато после того, как «некоторые беглецы, прятавшиеся за границей, вернулись в Украину и дали ложные показания».

Третье уголовное производство, по словам Порошенко, — загадочное. Известно, что оно касается заявления лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая обратилась в антикоррупционные органы относительно отечественной газотранспортной системы. Порошенко обвинил ее в газовых манипуляциях в 2009 году, приведших к утрате Украиной 40 млрд долл., заявив, что вернул часть этих денег в казну благодаря выигрышу иска против России в Стокгольмском арбитраже на 4,6 млрд долл.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о пяти уголовных производствах, открытых в отношении Порошенко. Среди прочего экс-президента обвиняют в попытке захвата власти, делом занялось Государственное бюро расследований.