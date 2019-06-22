Стосовно Порошенка заведено кілька кримінальних справ: екс-президент пишається цим. Фото: Українська політика

https://racurs.ua/ua/n123471-stosovno-poroshenka-zavedeno-kilka-kryminalnyh-sprav-eks-prezydent-pyshaietsya-cym.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент України, прокоментував порушені стосовно нього останнім часом кримінальні провадження. Він заявив, що пишається кожним із них.

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Відповідну заяву Порошенка оприлюднила прес-служба його політичної сили «Європейська солідарність».

Перше кримінальне провадження стосовно Порошенка було відкрито за фактом його наказу про контрнаступ на Донбасі. Екс-президент вважає, що саме завдяки цьому наказу свого часу було звільнено 2/3 окупованої території Донецької області. Він також заявив, що кримінальне провадження за цей наказ для нього рівнозначно одержанню ордена «За заслуги» III ступеня.

Підставою для порушення другого кримінального провадження став наказ Порошенка про відправлення групи кораблів ВМС України з Одеси на ротацію щодо забезпеченню захисту узбережжя Азовського моря в Маріуполі. Колишній глава держави стверджує, що воно було розпочато після того, як «деякі втікачі, що переховувалися за кордоном, повернулися до України і дали неправдиві свідчення».

Третє кримінальне провадження, за словами Порошенка, є загадковим. Відомо, що воно стосується заяви лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка звернулася до антикорупційних органів щодо вітчизняної газотранспортної системи. Порошенко звинуватив її у газових маніпуляціях у 2009 році, через які Україна зазнала втрат на 40 млрд дол., заявивши, що повернув частину цих коштів у скарбницю завдяки виграшу позову проти Росії у Стокгольмському арбітражі на 4,6 млрд дол.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав про п’ять кримінальних проваджень, відкритих стосовно Порошенка. Серед іншого екс-президента звинувачують у спробі захоплення влади. Справою зайнялося Державне бюро розслідувань.