Петиція про хімічну кастрацію за педофілію зібрала необхідні 25 тис. підписів

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Петиція про захист дітей від сексуального насильства зібрала понад 25 тис. підписів, які необхідні для розгляду ініціативи парламентом.

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Інформацію про це розміщено на сайті Верховної Ради. У петиції йдеться про необхідність ухвалення законопроекту № 6607, який передбачає запровадження хімічної кастрації за педофілію.

Серед нововведень, спрямованих на захист дітей, у проекті закону пропонується:

посилити відповідальність за сексуальне насильство стосовно дітей;

створити єдиний реєстр осіб, які вчинили статеві злочини стосовно дітей, із метою їх недопущення до роботи у дитячих установах. Доступ до реєстру матимуть правоохоронці та Міністерство юстиції, а керівникам дитячих установ нададуть право на отримання інформації з реєстру;

запровадити хімічну кастрацію для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дітей і отримали засвідчений психіатрами діагноз — педофілія. Цей захід передбачає введення в організм тимчасово діючих медпрепаратів, які знижують статевий потяг.

Нагадаємо, напередодні в селі Іванівка Одеської області поховали вбиту 12-річну Дарину Лук’яненко. Вона зникла 13 червня в рідному селі дорогою на танцювальний гурток. Тіло дівчинки знайшли за тиждень у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала 22-річного підозрюваного. Хлопець зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.