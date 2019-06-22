Петиція про хімічну кастрацію за педофілію зібрала необхідні 25 тис. підписів

Петиція про хімічну кастрацію за педофілію зібрала необхідні 25 тис. підписівhttps://racurs.ua/ua/n123474-petyciya-pro-himichnu-kastraciu-za-pedofiliu-zibrala-neobhidni-25-tys-pidpysiv.htmlРакурс
Петиція про захист дітей від сексуального насильства зібрала понад 25 тис. підписів, які необхідні для розгляду ініціативи парламентом.
Інформацію про це розміщено на сайті Верховної Ради. У петиції йдеться про необхідність ухвалення законопроекту № 6607, який передбачає запровадження хімічної кастрації за педофілію.
Серед нововведень, спрямованих на захист дітей, у проекті закону пропонується:
- посилити відповідальність за сексуальне насильство стосовно дітей;
- створити єдиний реєстр осіб, які вчинили статеві злочини стосовно дітей, із метою їх недопущення до роботи у дитячих установах. Доступ до реєстру матимуть правоохоронці та Міністерство юстиції, а керівникам дитячих установ нададуть право на отримання інформації з реєстру;
- запровадити хімічну кастрацію для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дітей і отримали засвідчений психіатрами діагноз — педофілія. Цей захід передбачає введення в організм тимчасово діючих медпрепаратів, які знижують статевий потяг.
Нагадаємо, напередодні в селі Іванівка Одеської області поховали вбиту 12-річну Дарину Лук’яненко. Вона зникла 13 червня в рідному селі дорогою на танцювальний гурток. Тіло дівчинки знайшли за тиждень у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала 22-річного підозрюваного. Хлопець зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.