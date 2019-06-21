Суд арештував підозрюваного. Фото: Главком

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Суд арештував на 60 діб без права внесення застави 22-річного Миколу Тарасова.

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Цього мешканця селища Іванівка підозрюють у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко. Слідчий суддя Київського районного суду Одеси задовольнив клопотання правоохоронців. Про це повідомляє «Судова влада України».

Зловмиснику інкримінують чотири статті: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як відомо, Даша Лук’яненко зникла в Іванівці 13 червня дорогою на танцювальний гурток. Тіло дівчинки знайшли лише 19 червня у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала підозрюваного.

Слідчі вважають, що у квітні 2019 року у Тарасова виник умисел на зґвалтування дівчинки. А 13 червня 2019 року він помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку та покликав до себе. Після цього він силоміць затягнув дитину у приміщення та побив, закриваючи при цьому рот поліетиленовим пакетом. Потерпіла втратила свідомість. Скориставшись цим, підозрюваний її роздягнув та намагався зґвалтувати.

Зловмисник не зумів довести свій задум до кінця, тому розлютився та вбив дівчинку. Щоб приховати злочин, він кинув її тіло до вигрібної ями вбиральні.

Нагадаємо, 22 червня в селі Іванівка в Одеській області попрощалися із вбитою Дариною Лук’яненко. На похорон з’їхалося безліч людей із сусідніх населених пунктів.