Суд арестовал подозреваемого. Фото: Главком

https://racurs.ua/n123457-ubiystvo-11-letney-dari-lukyanenko-sud-izbral-podozrevaemomu-meru-presecheniya.html

Ракурс

Суд арестовал на 60 суток без права внесения залога 22-летнего Николая Тарасова.

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Этого жителя поселка Ивановка подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Следственный судья Киевского районного суда Одессы удовлетворил ходатайство правоохранителей. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Злоумышленнику инкриминируют четыре статьи: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 152 (изнасилование), п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, Даша Лукьяненко исчезла в Ивановке 13 июня по дороге на танцевальный кружок. Тело девочки нашли только 19 июня в выгребной яме во дворе соседей. Полиция в тот же день задержала подозреваемого.

Следователи считают, что в апреле 2019 года у Тарасова возник умысел на изнасилование девочки. А 13 июня 2019 года он увидел девочку на дороге возле своего дома и позвал к себе. После этого он силой затащил ребенка в помещение и избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать.

Злоумышленник не сумел довести свой замысел до конца, поэтому разозлился и убил девочку. Чтобы скрыть преступление, он сбросил ее тело в выгребную яму уборной.

Напомним, 22 июня в селе Ивановка в Одесской области простились с убитой Дарьей Лукьяненко. На похороны съехалось множество людей из соседних населенных пунктов.