Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 22 июня в Украине будет дождливой в западных, Житомирской и Винницкой областях.

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Ночью синоптики местами обещают грозы, град и шквалы 15−20 м/с. Днем местами ожидаются значительные дожди. Температура воздуха ночью 17−22°, на побережье морей до 25°, днем 30−35°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 июня ожидается без существенных осадков. Температура ночью 19−21° тепла, днем 32−34° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки обещают дожди и днем, и ночью. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 25−27° выше нуля.

В Одессе завтра Гидрометцентр обещает отдыхающим хорошую погоду — солнце и жару. Температура воздуха ночью ожидается 22−24° тепла, днем воздух прогреется до плюс 32−34°.

В Днепре 22 июня синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха прогреется до 18−20° выше нуля, днем прогнозируют 32−34° по Цельсию.

В Харькове в субботу ожидается солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут 17−19° тепла, днем 32−34° выше нуля.

В Карпатах в завтрашний выходной ожидаются кратковременные дожди. Воздух ночью должен прогреться до 16−19° тепла, днем 25−28° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 июня ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, 21 июня прогнозировали погоду сухую и жаркую, лишь в западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидались кратковременные дожди и грозы.