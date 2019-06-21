Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода 22 червня в Україні буде дощовою у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

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Вночі синоптики місцями обіцяють грози, град та шквали 15−20 м/с. Вдень подекуди очікуються значні дощі. Температура повітря вночі 17−22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 30−35°. Вітер переважно південно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Києві 22 червня очікується без істотних опадів. Температура вночі 19−21° тепла, вдень 32−34° тепла.

У Львові найближчої доби обіцяють дощі і вдень, і вночі. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

В Одесі завтра Гідрометцентр обіцяє відпочивальникам хорошу погоду — сонце та спеку. Температура повітря вночі очікується 22−24° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 32−34°.

У Дніпрі 22 червня синоптики істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря прогріється до 18−20° вище нуля, вдень прогнозують 32−34° за Цельсієм.

У Харкові у суботу очікується сонячну погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть 17−19° тепла, вдень 32−34° вище нуля.

У Карпатах у завтрашній вихідний очікуються короткочасні дощі. Повітря вночі повинно погрітися до 16−19° тепла, вдень 25−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 червня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються протягом доби.

Нагадаємо, 21 червня прогнозували погоду суху та спекотну, лише в західних, а також Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікувалися короткочасні дощі та грози.