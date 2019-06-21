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Ракурс
Знущалася з дитини-інваліда: на Харківщині ув'язнили няню. Фото: 365Info

Знущалася з дитини-інваліда: на Харківщині ув’язнили няню

21 чер 2019, 17:50
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У Харківській області няню, яка знущатися з дитини із церебральним паралічем (ДЦП), засудили до трьох років в’язниці.

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Суд визнав жінку винною у тортурах, а саме в умисному заподіянні сильного фізичного болю, фізичних чи моральних страждань шляхом нанесення побоїв, за ст. 127 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Вказані події відбулися в Дзержинську в березні 2018 року: мати 14-річної дівчинки із ДЦП почала помічати сліди фізичного насильства на тілі дитини, після чого встановила камери відеоспостереження у квартирі. За деякий час з’ясувалося, що з дитини-інваліда знущається няня: б'є її та примушує самостійно виконувати непосильні для неї команди, штовхає і кидає на підлогу. Мати дівчинки звернулася до поліції і написала заяву щодо неправомірних дій няні.

Проведена експертиза підтвердила наявність тілесних ушкоджень у дівчинки. Також було досліджено відео, надане мамою дитини. На ньому не виявили слідів монтажу.

У свою чергу сторона захисту збирається оскаржувати рішення суду про ув’язнення, заявляючи, що мама дитини і няня не укладали трудового договору, в якому би дозволялося вести відеоспостереження, і надане суду відео не може бути доказом у справі.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав про те, що в Дніпропетровській області в дитячому будинку знущалися на вихованцями: їх били і принижували, а в спеку використовували светри як гамівні сорочки.

Джерело: Ракурс


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