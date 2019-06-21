Издевалась над ребенком-инвалидом: в Харьковской области осудили няню. Фото: 365Info

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Ракурс

В Харьковской области издевавшуюся над ребенком с церебральным параличом (ДЦП) няню приговорили к трем годам тюрьмы.

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Суд признал женщину виновной в пытках, а именно в умышленном причинении сильной физической боли, физических или нравственных страданий путем нанесения побоев, согласно ст. 127 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Указанные события произошли в Дзержинске в марте 2018 года: мать 14-летней девочки с ДЦП начала замечать следы физического насилия на теле ребенка, после чего установила камеры видеонаблюдения в квартире. Спустя некоторое время выяснилось, что над ребенком-инвалидом издевается няня: бьет его и заставляет самостоятельно выполнять непосильные для нее команды, толкает и бросает на пол. Мать девочки отправилась в полицию и написала заявление о неправомерных действиях няни.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений у девочки. Также было исследовано видео, предоставленное мамой ребенка. На нем не выявили следов монтажа.

В свою очередь сторона защиты намерена оспаривать решение суда о тюремном заключении, заявляя, что мама ребенка и няня не заключали трудовой договор, в котором бы разрешалось вести видеонаблюдение, и предоставленное суду видео не может быть доказательством в деле.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о том, что в Днепропетровской области в детском доме издевались на воспитанниками: их избивали и унижали, а в жару использовали свитера в качестве смирительных рубашек.