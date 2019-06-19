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Ракурс
В детском доме на Днепропетровщине унижали детей и использовали свитера как смирительную рубашку. Фото: Zagranitsа

В детском доме на Днепропетровщине унижали детей и использовали свитера в качестве смирительной рубашки (ФОТО)

19 июн 2019, 15:33
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Над детьми издевались в детском доме в Днепропетровской области. Воспитанников Верхнеднепровского детского дома-интерната унижали и к ним применяли физическое ограничение.

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Во время мониторингового визита в детдом государственный сотрудник обнаружил ряд нарушений прав человека и применение ограничений, унижающие человеческое достоинство. Об этом сообщается в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Когда представитель государства посетил заведение, он обнаружил, что дети находились на улице при температуре 35 градусов тепла без головных уборов. Воспитанники были одеты не по сезону, а одежда не подходила им по размеру. Гулять дети выходили на большой балкон, который никоим образом не защищен от солнца.

Над детьми издевались в детдоме. Фото: ombudsman.gov.ua

В помещениях детского дома чувствовался неприятный запах, а в тумбочках хранили грязную посуду. В общих помещениях и на территории жилого корпуса нет доступной питьевой воды.

Также установлено, что детей в возрасте от 6 до 28 лет иногда надевали в теплые свитера с длинными пришитыми рукавами, чтобы фиксировать руки за спиной как в смирительной рубашке. Отметим, что во время визита в летнюю жару один ребенок был в таком свитере.

Детдом, в котором издеваются над детьми

В областную госадминистрацию и другие ведомства направят соответствующие акты реагирования.

Отметим, что предыдущий визит в учреждение состоялся в августе прошлого года. После этого в детдоме начались ремонтные работы помещений и теплицы, а также был посажен огород и фруктовый сад. В детдоме установили мобильные точки Wi-Fi, но к детям относятся ненадлежащим образом.

Как ранее сообщал «Ракурс, в России учительница заставила первоклассника написать грубое слово на доске, чтобы посмотреть на его почерк.

Источник: Ракурс


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