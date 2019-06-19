У дитячому будинку принижували дітей та використовували светри як гамівну сорочку. Фото: Zagranitsа

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Ракурс

Над дітьми знущались у дитячому будинку в Дніпропетровській області. Вихованців Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату принижували та використовували фізичне обмеження.

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Під час моніторингового візиту до дитбудинку державний співробітник виявив низку порушень прав людини і застосування обмежень, що принижують людську гідність. Про це повідомляється у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Коли представник держави відвідав заклад, він виявив, що діти перебували на вулиці при температурі 35градусів тепла без головних уборів. Вихованці були одягнені не за сезоном, а одяг не підходив їм за розміром. Гуляти діти виходили на великий балкон, який жодним чином не захищений від сонця.

У приміщеннях дитячого будинку відчувався неприємний запах, а у тумбочках зберігався брудний посуд. У загальних приміщеннях та на території житлового корпусу немає доступної питної води.

Також встановлено, що дітей віком від 6 до 28 років іноді одягали у теплі светри з довгими пришитими рукавами, щоб фіксувати руки за спиною як у гамівній сорочці. Зазначимо, що під час візиту у літню спеку одна дитина була у такому светрі.

До обласної держадміністрації та інших відомств направлять відповідні акти реагування.

Зазначимо, що попередній візит до закладу відбувся у серпні минулого року. Після того у дитбудинку почалися ремонтні роботи приміщень та теплиці, а також був посаджений город та фруктовий сад. У закладі встановилимобільні точки Wi-Fi, але до дітей відносяться неналежним чином.

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