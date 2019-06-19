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З 1 січня в Україні значно скоротять штати ОДА та РДА, фото: «Тверь24»

Скоротити на 50% штати районних та обласних адміністрацій вирішив уряд

19 чер 2019, 15:27
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З 1 січня 2020 року штати обласних та районних держадміністрацій будуть скорочені на 50%.

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Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання, повідомляє видання «Букви».

Це рішення не стосується Донецької та Луганської областей, а також соціальних служб місцевих адміністрацій.

В одних регіонах ситуація з об'єднанням краща, в інших заважають чиновники на місцях, — заявив у своєму Твіттері прем'єр-міністр Володимир Гройсман, анонсуючи розгляд цього питання Кабміном.

Також Кабмін ініціював законопроект, згідно з яким районні центри та міста районного значення на весь 2020 рік отримають статус об'єднаних територіальних громад.

За словами Гройсмана, таке рішення дозволить цим населеним пунктам отримати більше самостійності та фінансової допомоги.

Нагадаємо, Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду заявив, що в липні НАК «Нафтогаз України» продовжить знижувати ціну на газ для населення. Також з початку опалювального сезону в Україні може бути запроваджене законодавче обмеження цін на тепло, оскільки наразі вартість тепла в різних регіонах значно відрізняється.


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