С 1 января в Украине значительно сократят штаты ОГА и РГА, фото: «Тверь24»

https://racurs.ua/n123351-sokratit-na-50-shtaty-rayonnyh-i-oblastnyh-administraciy-reshilo-pravitelstvo.html

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С 1 января 2020 года штаты областных и районных госадминистраций будут сокращены на 50%.

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Такое решение принял Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания, сообщает издание «Буквы».

Это решение не касается Донецкой и Луганской областей, а также социальных служб местных администраций.

В одних регионах ситуация с объединением лучше, в других мешают чиновники на местах, — заявил в своем Твиттере премьер-министр Владимир Гройсман, анонсируя рассмотрение этого вопроса Кабмином.

Также Кабмин инициировал законопроект, согласно которому районные центры и города районного значения на весь 2020 год получат статус объединенных территориальных общин.

По словам Гройсмана, такое решение позволит этим населенным пунктам получить больше самостоятельности и финансовой помощи.

Напомним, Гройсман во время сегодняшнего заседания правительства заявил, что в июле НАК «Нафтогаз Украины» продолжит снижать цену на газ для населения. Также с начала отопительного сезона в Украине может быть введено законодательное ограничение цен на тепло, поскольку сейчас стоимость тепла в разных регионах сильно отличается.