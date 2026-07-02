Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровщині, постраждала ціла родина. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровщині.

У четвер, 2 липня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Богинівській громаді Синельниківського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала ціла родина. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Цим бомбардуванням росіяни вбили семирічну дівчинку та поранили ще чотирьох людей. У стані середньої тяжкості госпіталізували 11-річну дівчинку. Також постраждали троє дорослих. У важкому стані перебувають двоє з них.

Нагадаємо, 1 липня російські війська вдарили балістичною ракетою «Іскандер» по одному з підприємств у Полтавському районі. Постраждали четверо чоловіків, одна людина госпіталізована. Також було пошкоджене складське приміщення приватного товариства.