В Мариуполе попытку изнасилования 11-летнего ребенка сняли на видео (ФОТО)

https://racurs.ua/n123509-v-mariupole-popytku-iznasilovaniya-11-letnego-rebenka-snyali-na-video-foto.html

Ракурс

Попытку изнасилования в Мариуполе (Донецкая область) вовремя остановили местные жители.

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11-летняя девочка направлялась на компьютерные курсы, когда на нее набросился 27-летний злоумышленник. Мужчина начал угрожать ребенку ножом и завел девочку за техническое сооружение местной школы № 27. Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

За техническим помещением злоумышленник пытался изнасиловать ребенка неестественным путем, однако его вовремя заметили дети и местные жители. Мужчину задержали, а затем передали правоохранителям. Нож, которым злоумышленник угрожал ребенку, изъяли патрульные.

Отметим, что петиция о законопроекте 6607 о защите детей от сексуального насилия накануне набрал необходимое количество подписей. Теперь Верховная Рада Украины должна будет рассмотреть проект закона, который предусматривает химическую кастрацию насильников и открытый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области похоронили убитую Дарью Лукьяненко. Множество людей собрались проститься с 12-летней девочкой, которую сначала пытался изнасиловать, а потом жестоко убил 22-летний местный житель.