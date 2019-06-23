У Маріуполі спробу зґвалтування 11-річної дитини зняли на відео. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123509-u-mariupoli-sprobu-z-valtuvannya-11-richnoyi-dytyny-znyaly-na-video-foto.html

Ракурс

Спробу зґвалтування у Маріуполі (Донецька область) вчасно припинили місцеві мешканці.

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11-річна дівчинка прямувала на комп’ютерні курси, коли на неї кинувся 27-річний зловмисник. Чоловік почав погрожувати дитині ножем і завів дівчину за технічну споруду місцевої школі № 27. Про це повідомляєперший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За технічним приміщенням зловмисник намагався зґвалтувати дитину неприродним шляхом, однак його вчасно помітили діти та місцеві мешканці. Чоловіка затримали, а потім передали правоохоронцям. Ніж, яким зловмисник погрожував дитині, вилучили патрульні.

Зазначимо, що петиція про законопроект 6607 про захист дітей від сексуального насильства напередодні набрав необхідну кількість підписів. Тепер Верховна Рада України має розглянути проект закону, який передбачає хімічну кастрацію насильників та відкритий реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області поховали вбиту Дар’ю Лук’яненко. Безліч людей зібралися попрощатися з 12-річною дівчинкою, яку спочатку намагався зґвалтувати, а потім жорстоко вбив 22-річний місцевий житель.