В Україні стався черговий статевий злочин, скоєний проти дитини. В Умані 24 червня зґвалтували 15-річну дівчину.
Про це у Фейсбук повідомив перший заступник начальника Національної поліції В’ячеслав Аброськін.
Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості, — написав Аброськін.
Він додав, що на розшук злочинця підняли особовий склад поліції Черкаської області.
Це не перший такий злочин, який стався в Україні останнім часом. В Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала 22-річного підозрюваного. Хлопець
зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.
У неділю, 23 червня, в Маріуполі затримали
чоловіка за спробу зґвалтувати 12-річну дитину. У Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок.
Покидьки знущаються над нашими дітьми кожного дня, питання залишається — чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту № 6607
у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей, — написав Аброськін у Фейсбук.
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