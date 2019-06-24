Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зґвалтування 15-річної дівчини сталося в Умані, фото — Фейсбук В.Аброськіна

Ще один злочин проти дітей: в Умані зґвалтували 15-річну дівчину

24 чер 2019, 14:49
999

В Україні стався черговий статевий злочин, скоєний проти дитини. В Умані 24 червня зґвалтували 15-річну дівчину.

Loading...

Про це у Фейсбук повідомив перший заступник начальника Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості, — написав Аброськін.

Він додав, що на розшук злочинця підняли особовий склад поліції Черкаської області.

Це не перший такий злочин, який стався в Україні останнім часом. В Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала 22-річного підозрюваного. Хлопець зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.

У неділю, 23 червня, в Маріуполі затримали чоловіка за спробу зґвалтувати 12-річну дитину. У Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок.

Покидьки знущаються над нашими дітьми кожного дня, питання залишається — чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту № 6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей, — написав Аброськін у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...