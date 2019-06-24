Зґвалтування 15-річної дівчини сталося в Умані, фото — Фейсбук В.Аброськіна

https://racurs.ua/ua/n123533-chergovyy-zlochyn-proty-ditey-v-umani-z-valtuvaly-15-richnu-divchynu.html

Ракурс

В Україні стався черговий статевий злочин, скоєний проти дитини. В Умані 24 червня зґвалтували 15-річну дівчину.

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Про це у Фейсбук повідомив перший заступник начальника Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості, — написав Аброськін.

Він додав, що на розшук злочинця підняли особовий склад поліції Черкаської області.

Це не перший такий злочин, який стався в Україні останнім часом. В Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція того ж дня затримала 22-річного підозрюваного. Хлопець зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.